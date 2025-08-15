Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE NERAZZURRE

Inter, niente Koné: dietrofront della Roma, che ha deciso di tenersi il giocatore

Il club giallorosso ha comunicato la decisione ai nerazzurri: Gasperini non ha voluto privarsi di un giocatore ritenuto importante per il progetto

15 Ago 2025 - 20:02
1 di 16
© italyphotopress | Dopo appena una stagione in giallorosso, Manu Koné può salutare la Roma. Il bilancio parla di 46 presenze in tutte le competizioni condite da due gol e tre assist. 
© italyphotopress | Dopo appena una stagione in giallorosso, Manu Koné può salutare la Roma. Il bilancio parla di 46 presenze in tutte le competizioni condite da due gol e tre assist. 
© italyphotopress | Dopo appena una stagione in giallorosso, Manu Koné può salutare la Roma. Il bilancio parla di 46 presenze in tutte le competizioni condite da due gol e tre assist. 

© italyphotopress | Dopo appena una stagione in giallorosso, Manu Koné può salutare la Roma. Il bilancio parla di 46 presenze in tutte le competizioni condite da due gol e tre assist. 

© italyphotopress | Dopo appena una stagione in giallorosso, Manu Koné può salutare la Roma. Il bilancio parla di 46 presenze in tutte le competizioni condite da due gol e tre assist. 

Niente Inter per Manu Koné. I nerazzurri, in virtù anche dell'impasse con l'Atalanta sulla cessione di Ademola Lookman, avevano preso in considerazione l'idea di acquistare il centrocampista francese classe 2001 dalla Roma, che lo aveva offerto ai nerazzurri. Ora il dietrofront del club giallorosso che ha contattato l'Inter comunicandole di aver deciso di tenere il giocatore su richiesta di Gasperini. Il tecnico giallorosso non ha voluto privarsi di un elemento con le sue caratteristiche, ritenendolo fondamentale per il progetto.

Inter e Roma erano in contatto per raggiungere un'intesa sulla valutazione del cartellino: con 40 milioni di euro più bonus il mediano transalpino avrebbe potuto raggiungere Milano e aiutare i capitolini a ultimare gli ultimi colpi, specialmente in attacco con Massara che vorrebbe effettuare il doppio colpo Bailey-Sancho. Ora la retromarcia della Roma chiude tutti i discorsi sul nascere.

BONNY E PIO GARANZIE

È ancora presto per dire se l'Inter abbia scelto di mollare Lookman, ma di certo c'era che il profilo di Koné era molto apprezzato in viale della Liberazione. Nella rosa dei nerazzurri manca un centrocampista con le caratteristiche del francese - corsa, rottura e recupero palla - a maggior ragione se Chivu volesse proseguire nella transizione dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Per le due maglie dietro al ruolo di prima punta, che sarebbe appannaggio di Lautaro e Pio Esposito, ci sarebbero Yoan-Ange Bonny e Marcus Thuram oltre a soluzioni come l'avanzamento di Davide Frattesi o l'impiego di un esterno come Nicola Zalewski o Luis Henrique.  In più, Pio Esposito e Yoan-Ange Bonny hanno brillato in queste prime uscite stagionali dando garanzie per il presente e per il futuro del reparto.

DITE LA VOSTRA

L'Inter è pronta a investire su Koné: è il rinforzo giusto per Chivu?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

inter
kone
ademola lookman
atalanta
roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Inter

Il Lille punta Pavard, l'Inter sorride e prepara il colpo in difesa. Sondaggio per Solet

Ademola Lookman

Lookman, è una guerra di nervi: nessuno fa la prima mossa. E l'Inter intanto si coccola Pio Esposito

Il Fulham piazza l'affondo per Taremi: resta da risolvere il nodo ingaggio

Inter, tutto fermo in difesa: con Bisseck incedibile solo Pavard può finanziare un nuovo ingresso

Inter-Lookman e un'attesa che si prolunga: limiti e rischi del fattore 'tempo'

L'Inter non molla, Lookman fa altrettanto: strategie disgiunte per uno stesso obiettivo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:18
Porte girevoli Chelsea: Xavi Simons solo se parte Nkunku
22:17
Ufficiale Coman dal Bayern all'Al Nassr
21:39
Media Francia: accordo raggiunto tra Juve e Kolo Muani
20:02
Parma: ufficiale l'attaccante Frigan dal Westerlo
19:14
La Juve punta Hjulmand: la clausola con lo Sporting Lisbona è scaduta