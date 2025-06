Napoli: Lukaku dice ancora no all'Arabia ed è pronto a far coppia con Lucca

Partiamo dalla certezza: Romelu Lukaku sarà ancora al suo posto nell'attacco del Napoli 2025/26. Precisazione doverosa poiché, scrive il Mattino, dall'Arabia Saudita è arrivata - ancora, dopo le offerte degli anni scorsi - un'altra proposta indecente da 15 milioni di euro di stipendio l'anno. Ma questa volta per Big Rom è stato più facile dire no, dopo tante estati burrascose sotto il punto di vista del mercato: la permanenza di Conte è la garanzia per non ripetere le incertezze del passato, quando il no all'Inter per la Juve lo aveva portato poi alla Roma e le settimane di stallo in attesa dell'affondo del Napoli della scorsa stagione lo avevano costretto a iniziare l'annata scarico dal punto di vista della forma fisica.