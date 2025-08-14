Inter, tutto fermo in difesa: con Bisseck incedibile solo Pavard può finanziare un nuovo ingresso

Ma al di là dei nomi che ora circolano - Oumar Solet dell'Udinese, Loïc Badé del Siviglia, Chalobah del Chelsea - il punto da cui non si può prescindere è questo: solo a fronte di una uscita potrebbe esserci una entrata. Insomma, sostituire e non aggiungere. Ma per sostituire Pavard, il solo che è sul mercato, servirebbe avere una offerta concreta già ora, senza dover arrivare ai convulsi ultimi giorni di agosto e quell'offerta oggi non c'è perché l'unico abboccamento che sinora c'è stato è quello del Galatasaray, club non capace di assecondare le richieste economiche dell'Inter. E quindi, al momento, tutto bloccato. Anche perché l'Inter è ora più concentrata su altri fronti: l'attacco con la questione Lookman e il centrocampo con la necessità di trovare una sistemazione ad Asllani.