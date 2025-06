Inter, Marotta: "Bonny? Ci interessa, ma dobbiamo ancora parlare con il Parma"

L'Inter si divide tra Mondiale per Club e mercato in questo primo scorcio di estate e Beppe Marotta fa il punto sui possibili movimenti in entrata e in uscita per i nerazzurri. A partire da Ange-Yoan Bonny, oggetto del desiderio per l'attacco di Chivu. "Affare in chiusura a breve? Forse non mentre siamo negli Usa... E' un nome che è nel nostro taccuino, ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito e lo faremo con calma. Dovremo vedere cosa pensa anche il Parma, ma di sicuro ci interessa", ha detto il presidente interista a Sportmediaset.