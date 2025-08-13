Lookman: trattativa in stallo e nessuno rilancia, intanto l'Inter sorride con Pio Esposito

Il nigeriano è a Londra e vuole solo i nerazzurri, che però non hanno presentato nessuna nuova offerta all'Atalanta
Lookman-Atalanta-Inter: la telenovela a tre dell'estate non trova pace e l'attesa aumenta di giorno in giorno per capire se e come si sbloccherà una trattativa che è ormai diventata una maratona. La guerra di nervi che coinvolge il giocatore e le due società si combatte tra Milano, Bergamo e Londra, dove Lookman si è rifugiato da qualche giorno per allenarsi da solo e stare insieme alla famiglia. L'idea di tornare a Zingonia per ora è remotissima, nei giorni scorsi sarebbe stata rifiutata un'offerta dell'Arsenal e il nigeriano ha in testa solo l'Inter.
Ma bisogna mettere tutti d'accordo e in questa guerra di logoramento nessuno sembra fare la prima vera, decisa e concreta mossa. L'Atalanta continua a ribadire che Lookman verrà ceduto solo alle sue condizioni. L'Inter non rilancia alcuna offerta. Il giocatore si è impuntato sui nerazzurri. E così, nell'immobilismo generale, una piccola scossa arriva dal quarto protagonista inseritosi di recente in questa storia: Pio Esposito.
L'attaccante fa sorridere Chivu e l'Inter per il bel gol messo a segno ieri con il Monza, che fa seguito alle ottime prestazioni al Mondiale per Club di poche settimane fa. Esposito non sostituisce Lookman, certo, ma è almeno una carta positiva in un mazzo di mercato che fatica a far uscire il vero jolly. Con Thuram, Lautaro Martinez e Bonny, l'azzurrino al momento è un'ottima quarta scelta in attacco. Sarà Lookman a fornirgli gli assist la prossima stagione?
