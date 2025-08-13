Lookman: trattativa in stallo e nessuno rilancia, intanto l'Inter sorride con Pio Esposito

Lookman-Atalanta-Inter: la telenovela a tre dell'estate non trova pace e l'attesa aumenta di giorno in giorno per capire se e come si sbloccherà una trattativa che è ormai diventata una maratona. La guerra di nervi che coinvolge il giocatore e le due società si combatte tra Milano, Bergamo e Londra, dove Lookman si è rifugiato da qualche giorno per allenarsi da solo e stare insieme alla famiglia. L'idea di tornare a Zingonia per ora è remotissima, nei giorni scorsi sarebbe stata rifiutata un'offerta dell'Arsenal e il nigeriano ha in testa solo l'Inter.