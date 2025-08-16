Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Atalanta, Juric: "Per essere competitivi dobbiamo rinforzarci: mancano due esterni"

16 Ago 2025 - 23:38
© IPA

© IPA

Un buon test, ma ancora un sconfitta per l'Atalanta di Jurici. La Dea si è piegata al cospetto della Juventus che si è imposta per 2-1 vincendo il trofeo Bortolotti. Queste le parole del tecnico croato nel post partita: “Siamo stati competitivi fino a un certo punto: abbiamo giocato un’ottima gara, ma ci manca un po’ di sostanza. Dobbiamo riempire la rosa in alcuni ruoli. Retegui e Lookman sono due giocatori favolosi, ma per essere competitivi ci dobbiamo rafforzare. Dobbiamo migliorare anche sui calci piazzati”. Poi l'ex tecnico di Roma e Southampton ha parlato di Gianluca Scamacca, di rientro da una stagine ai box: “Stiamo forzando un po’: arriva da due infortuni gravi e deve crescere ancora tanto, ma dobbiamo recuperarlo il prima possibile”. Poi, per chiudere, una considerazione su qualche ragazzo provato in queste amichevoli e su De Ketelaere, uscito per un problema alla spalla: “Bernasconi è un ragazzo di prospettiva, ma ci mancano due giocatori sugli esterni. De Ketelaere? Ha avuto un problema alla spalla, era spaventato perché gli era uscita qualche anno fa”.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

Leoni vola in Premier, Slot lo aspetta a Liverpool: "È fatta"

Lookman, le promesse tradite: in passato toccò anche a Vieri e Cassano

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:38
Atalanta, Juric: "Per essere competitivi dobbiamo rinforzarci: mancano due esterni"
23:37
L'Atalanta valuta Zalewski
23:31
Nottingham Forest, fatta per Kalimuendo
22:05
Cionek non molla: a 39 anni riparte dalla Cavese
21:29
Savinho-gate, Guardiola: "Infortunato", ma lui posta dalla palestra