Atalanta, Juric: "Per essere competitivi dobbiamo rinforzarci: mancano due esterni"

Un buon test, ma ancora un sconfitta per l'Atalanta di Jurici. La Dea si è piegata al cospetto della Juventus che si è imposta per 2-1 vincendo il trofeo Bortolotti. Queste le parole del tecnico croato nel post partita: “Siamo stati competitivi fino a un certo punto: abbiamo giocato un’ottima gara, ma ci manca un po’ di sostanza. Dobbiamo riempire la rosa in alcuni ruoli. Retegui e Lookman sono due giocatori favolosi, ma per essere competitivi ci dobbiamo rafforzare. Dobbiamo migliorare anche sui calci piazzati”. Poi l'ex tecnico di Roma e Southampton ha parlato di Gianluca Scamacca, di rientro da una stagine ai box: “Stiamo forzando un po’: arriva da due infortuni gravi e deve crescere ancora tanto, ma dobbiamo recuperarlo il prima possibile”. Poi, per chiudere, una considerazione su qualche ragazzo provato in queste amichevoli e su De Ketelaere, uscito per un problema alla spalla: “Bernasconi è un ragazzo di prospettiva, ma ci mancano due giocatori sugli esterni. De Ketelaere? Ha avuto un problema alla spalla, era spaventato perché gli era uscita qualche anno fa”.