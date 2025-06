Il Napoli torna a bussare al Parma per Bonny: l'Inter resta avanti ma deve stringere

Altro duello di mercato tra Inter e Napoli oltre a Hojlund. Gli azzurri sono a caccia di rinforzi per il reparto avanzato, e nelle ultime ore hanno riallacciato i contatti sul fronte Bonny, attaccante già valutato nelle scorse settimane. Un semplice sondaggio per capire quanto realmente i nerazzurri siano avanti per il classe 2003, autore di sei gol nell'ultima stagione di Serie A. Possibile che si tratti di una manovra di disturbo: i Campioni d'Italia, al momento, sono focalizzati specialmente su Darwin Nunez, il vero obiettivo per alzare il livello davanti.