Mercato

Cionek non molla: a 39 anni riparte dalla Cavese

16 Ago 2025 - 22:05

Il polacco Thiago Cionek, con un passato in Serie A con le maglie di Palermo e Spal e tante stagioni in B tra Padova, Modena e Reggiana, non smette e a 39 anni si rimette in gioco: per lui un contratto con la Cavese. Questo il comunicato del club di Serie C: "Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Thiago Rangel Cionek.
Nato in Brasile il 21 Aprile 1986, doppia cittadinanza brasiliana e polacca, cresce nelle giovanili del Cuiaba, prima di approdare nelle Serie A Polacca con la maglia del Jajiellonia dove resta per un triennio. Nel 2012 approda in Italia dove vestirà le maglie di Padova, Modena, Palermo, Spal, Reggina ed Avellino. Con i lupi lo scorso anno ha conquistato la Serie B. Quasi 500 gare tra i professionisti oltre ad aver partecipato con la maglia della Polonia ad Euro 2016 ed al Mondiale del 2018".

