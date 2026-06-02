Como, tra liste Uefa e suggestioni sarà un mercato da Champions: da Chiesa a Carvajal, la lista di Fabregas
Dopo aver centrato una storica qualificazione alla massima competizione europea, il club lariano dovrà puntellare la rosa con giocatori formati in Italia: da Miretti a Comuzzo, tutti i nomi
Dopo aver smaltito l’euforia per la storica qualificazione alla Champions League grazie al quarto posto raggiunto in extremis all’ultima giornata, in casa Como Cesc Fabregas e la dirigenza sono già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: "Amo lavorare con i giovani - ha detto il tecnico spagnolo - ma forse con la Champions servirà qualche giocatore più esperto, di età intermedia". Di certo, quello che servirà sono almeno due o tre acquisti 'italiani' perché le liste Uefa impongono di avere in rosa almeno quattro giocatori cresciuti in un vivaio italiano e al momento in squadra ci sono solo il terzo portiere Mauro Vigorito ed Edoardo Goldaniga, che ha giocato solo pochi minuti nell'ultimo campionato.
Le limitazioni per la lista Uefa
In Champions il roster dei 25 giocatori a disposizione (compresi gli Under23 che in Serie A sono invece esclusi) deve soddisfare i seguenti requisiti:
4 giocatori formati nel vivaio del club (almeno tre anni di militanza fra i 15 e i 21 anni)
4 giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani (almeno tre anni in Italia fra i 15 e i 21 anni)
Quindi a oggi tra i calciatori della prima squadra il Como potrebbe registrarne solo 19, i 17 che possono essere inseriti in lista senza condizione, oltre a Goldaniga e Vigorito.
Primavera e calciomercato
Per quanto riguarda i giocatori formati nel vivaio del club si attingerà alla Primavera, che ha vinto il campionato, e ai vari ragazzi in prestito in giro per l’Italia, ma per portare sul lago quelli cresciuti nei settori giovanili italiani bisognerà rivolgersi al calciomercato e cambiare un po' la filosofia che ha guidato il club nelle ultime stagioni: "Non è che non vogliamo italiani, è che cerchiamo giocatori adatti al nostro stile e comprare in Italia è più difficile che comprare all’estero", ha spiegato di recente il presidente Suwarso.
I ruoli scoperti e i nomi
Un ruolo che al momento è sicuramente scoperto è quello del difensore centrale e i nomi sulla lista di Fabregas sono quelli di Pietro Comuzzo della Fiorentina, per cui però i viola chiedono almeno 20 milioni, e di Alessandro Marcandalli del Genoa, che ha le caratteristiche giuste per il gioco del tecnico spagnolo, piedi buoni e impostazione a testa alta. Tra difesa e centrocampo un altro profilo nel mirino è quello di Andrea Cambiaso, che ha esperienza internazionale, l’età adatta e viene da una stagione difficile che ha abbassato il prezzo del suo cartellino. Della Juventus piace anche Fabio Miretti, seguito già nella scorsa finestra di mercato e fuori dal progetto tecnico di Spalletti, mentre per l'attacco si pensa a Nicolò Cambiaghi del Bologna, anche se l'arrivo in panchina di Tedesco, che predilige l'utilizzo di giocatori tecnici e dal passo veloce, potrebbe complicare i piani dei lariani.
E poi ci sono le suggestioni
La prima porta in Inghilterra, precisamente a Liverpool, dove Federico Chiesa ha un ruolo marginale e potrebbe andarsene. L'attaccante azzurro è in cerca di riscatto e Como sarebbe la piazza ideale per rilanciarlo anche in Europa, i Reds non si opporrebbero alla sua cessione e potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'altra suggestione porta invece a Madrid, dove l'avventura di Dani Carvajal col Real è ufficialmente finita: lo spagnolo ha spiegato che presto annuncerà il suo futuro, il Como potrebbe inserirsi con una buona offerta e portare in rosa a parametro zero un elemento di grande esperienza e qualità. A proposito di Madrid, il Real potrebbe decidere di lasciare Nico Paz sul lago anche nella prossima stagione.