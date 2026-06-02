Como, tra liste Uefa e suggestioni sarà un mercato da Champions: da Chiesa a Carvajal, la lista di Fabregas

Un ruolo che al momento è sicuramente scoperto è quello del difensore centrale e i nomi sulla lista di Fabregas sono quelli di Pietro Comuzzo della Fiorentina, per cui però i viola chiedono almeno 20 milioni, e di Alessandro Marcandalli del Genoa, che ha le caratteristiche giuste per il gioco del tecnico spagnolo, piedi buoni e impostazione a testa alta. Tra difesa e centrocampo un altro profilo nel mirino è quello di Andrea Cambiaso, che ha esperienza internazionale, l’età adatta e viene da una stagione difficile che ha abbassato il prezzo del suo cartellino. Della Juventus piace anche Fabio Miretti, seguito già nella scorsa finestra di mercato e fuori dal progetto tecnico di Spalletti, mentre per l'attacco si pensa a Nicolò Cambiaghi del Bologna, anche se l'arrivo in panchina di Tedesco, che predilige l'utilizzo di giocatori tecnici e dal passo veloce, potrebbe complicare i piani dei lariani.