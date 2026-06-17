Nico Paz, che sogno: dà il cambio a Messi nel suo esordio ai Mondiali

"Ho sognato questo per tutta la vita, e finalmente è arrivato il giorno. Il mio debutto ai Mondiali davanti alla mia famiglia, con l'esibizione del miglior giocatore della storia, non potrei chiedere di più! Questo è solo l'inizio", ha scritto Nico Paz, postando alcuni scatti del momento esatto in cui è entrato in campo dando il cambio a Messi