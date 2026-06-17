Nico Paz, che sogno: dà il cambio a Messi nel suo esordio ai Mondiali

Nella grande serata di Leo Messi, che con la sua tripletta all'Algeria è diventato il miglior marcatore di sempre ai Mondiali, un piccolo spazio di gloria se l'è ritagliato anche Nico Paz. L'argentino del Como, infatti, ha dato il cambio proprio alla "Pulce", giocando l'ultimo quarto d'oro del match d'esordio della Seleccion, che è stato anche il suo esordio in Coppa del Mondo. Una sorta di "passaggio di consegne" per qualcuno, ma di sicuro un momento importante per il talentino di proprietà del Real Madrid. Che non ha mancato di sottolineare sui suoi profili social l'emozione per quanto vissuto.
"Ho sognato questo per tutta la vita, e finalmente è arrivato il giorno. Il mio debutto ai Mondiali davanti alla mia famiglia, con l'esibizione del miglior giocatore della storia, non potrei chiedere di più! Questo è solo l'inizio", ha scritto Nico Paz, postando alcuni scatti del momento esatto in cui è entrato in campo dando il cambio a Messi