Mastantuono: "Giorno speciale, Fiorentina è club storico"

"È stato un giorno molto speciale per me. Avevo davvero molta voglia di venire qua e mi sta piacendo molto. Ho scelto la Fiorentina perché è una squadra con molta storia ed ero davvero entusiasta di poter giocare per un club così importante". Così Franco Mastantuono, nuovo attaccante della Fiorentina, nella prima intervista ai canali ufficiali del club viola. L'allenatore Fabio Grosso, ha raccontato, "mi ha accolto nel modo migliore e spero di potermi allenare presto per giocare. Le mie caratteristiche? Penso siano quelle di un giocatore offensivo che arriva spesso nell'area avversaria. Allo stesso tempo mi piacerebbe migliorare nella fase difensiva".