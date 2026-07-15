Suwarso, Marotta e il patto su Chalobah: "L'ho chiamato e gli ho detto..."

Il presidente del Como ha ricostruito anche le reazioni di Marotta: "Ha detto: 'Grazie per la chiamata, apprezzo molto, vi farò sapere'. Quindi abbiamo risposto: 'Questi sono gli altri giocatori che stiamo seguendo, saremo lieti di condividerli con voi'. Per me si tratta di una collaborazione vantaggiosa per tutti: siamo aperti e questo tipo di confronto e relazioni ci aiuta a crescere. La prossima settimana ho un pranzo con il presidente di un altro club, con il quale potrei iniziare a gestire insieme il mio marchio di abbigliamento." (Alcune squadre di Serie A producono le proprie divise e articoli lifestyle, in particolare Napoli e Venezia, ndr)