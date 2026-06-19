Nico Paz-Real Madrid: ora è rottura totale. Florentino non fa sconti: "Via per 60 milioni"

La bottega del Real Madrid, si sa, è carissima. Per far partire Nico Paz a titolo definitivo, la richiesta inoltrata agli agenti del giocatore è chiara: serve un assegno da almeno 60 milioni di euro. A queste cifre il Como è inevitabilmente tagliato fuori da un riscatto definitivo e spera solo che il muro del Real possa ammorbidirsi per vie traverse, puntando sui desideri del ragazzo. Nel frattempo, la situazione accende i radar delle grandi big europee e italiane: l'Inter su tutte rimane alla finestra, avendo già manifestato in passato un forte interesse per il talento argentino.