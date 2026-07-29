MERCATO

Colpo Champions per il Como? L'obiettivo è Mauro Icardi

L'attaccante è attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Galatasaray

29 Lug 2026 - 21:38
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Tra i tanti possibili colpi di mercato che stuzzicano le squadre di Serie A, quello che avrebbe in mente il Como in vista del suo esordio in Champions sarebbe uno dei più clamorosi, e si tratterebbe anche di un atteso, e più volte meditato, ritorno nel nostro campionato...

Obiettivo Icardi?

 I lariani devono acquistare una punta e il sogno di mezza estate sarebbe Mauro Icardi. In Argentina si sta parlando di un interessamento del Como nei confronti dell'attaccante ex Sampdoria e Inter, soprattutto per via della sua attuale condizione di svincolato. Il calciatore gradirebbe un ritorno in Serie A, dove, dopo essere sbocciato con la maglia blucerchiata, aveva incantato la Milano nerazzurra a suon di gol per sei stagioni consecutive. Inoltre, tornare in Italia gli consentirebbe di risolvere la questione giudiziaria con Wanda Nara. Il vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio: in Turchia Icardi guadagnava 10 milioni, cifra che andrebbe ridotta considerevolmente. Cifre a parte, Icardi al Como è, al momento, solo una bellissima suggestione, anche se i lariani nelle ultime due stagioni hanno dimostrato di saper trasformare i sogni in realtà...

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