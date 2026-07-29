Colpo Champions per il Como? L'obiettivo è Mauro Icardi

I lariani devono acquistare una punta e il sogno di mezza estate sarebbe Mauro Icardi. In Argentina si sta parlando di un interessamento del Como nei confronti dell'attaccante ex Sampdoria e Inter, soprattutto per via della sua attuale condizione di svincolato. Il calciatore gradirebbe un ritorno in Serie A, dove, dopo essere sbocciato con la maglia blucerchiata, aveva incantato la Milano nerazzurra a suon di gol per sei stagioni consecutive. Inoltre, tornare in Italia gli consentirebbe di risolvere la questione giudiziaria con Wanda Nara. Il vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio: in Turchia Icardi guadagnava 10 milioni, cifra che andrebbe ridotta considerevolmente. Cifre a parte, Icardi al Como è, al momento, solo una bellissima suggestione, anche se i lariani nelle ultime due stagioni hanno dimostrato di saper trasformare i sogni in realtà...