Como, colpo Champions in difesa: è fatta per Chalobah, le cifre dell'accordo con il Chelsea

Grande colpo in difesa per il Como, che ha raggiunto un accordo con il Chelsea per Trevoh Chalobah: operazione da 30 milioni di euro più tre di bonus (e una clausola sulla futura rivendita a favore del Blues). Alla fine, dunque, il club lariano è riuscito ad assicurarsi il giocatore, fortemente voluto da Cesc Fabregas, superando il muro del Chelsea, che inizialmente chiedeva 35 milioni. Poi è arrivata l'apertura con l'inserimento della parte variabile ma l'offerta del Como di 28 milioni più bonus ancora non bastava. L'ultimo rilancio dei lariani è stato decisivo. Chalobah, inseguito anche dall'Inter, è atteso in Italia tra mercoledì e giovedì per le visite mediche e la firma di un contratto fino al 2031 a 3,6 milioni l'anno. Per Fabregas un innesto di grande qualità per cercare di essere subito competitivi nella prossima Champions League.