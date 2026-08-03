Como, colpo Champions in difesa: è fatta per Chalobah, le cifre dell'accordo con il Chelsea

Grande colpo in difesa per il Como, che ha raggiunto un accordo con il Chelsea per Trevoh Chalobah: operazione da 30 milioni di euro più tre di bonus (e una clausola sulla futura rivendita a favore del Blues). Alla fine, dunque, il club lariano è riuscito ad assicurarsi il giocatore, fortemente voluto da Cesc Fabregas, superando il muro del Chelsea, che inizialmente chiedeva 35 milioni. Poi è arrivata l'apertura con l'inserimento della parte variabile ma l'offerta del Como di 28 milioni più bonus ancora non bastava. L'ultimo rilancio dei lariani è stato decisivo. Chalobah, inseguito anche dall'Inter, è atteso in Italia tra mercoledì e giovedì per le visite mediche e la firma di un contratto fino al 2031 a 3,6 milioni l'anno. Per Fabregas un innesto di grande qualità per cercare di essere subito competitivi nella prossima Champions League.
Chalobah è stato convocato in extremis dal ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel per il Mondiale a causa dell'infortunio di Tino Livramento ma non è mai sceso in campo. Sono 151 le presenze totali con la maglia del Chelsea (dal 2021 al 2024 poi il prestito al Crystal Palace nell'agosto 2024 e il ritorno alla base dopo sei mesi) coronate con la vittoria di due Mondiali per Club (2022 e 2025), una Conference League (2025) e una Supercoppa Europea (2022).