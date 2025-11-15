Como, Suwarso: "Fabregas-Inter saputo dai media, ci indicherà il suo erede. Nico Paz? Godiamocelo..."

Per quanto riguarda il mercato invece il patron del Como ha tirato il freno: "Per la prima volta a gennaio forse non faremo acquisti, ma mai dire mai perché potrebbero arrivare grosse offerte per i nostri calciatori e noi siamo sempre disposti ad ascoltare. Ad esempio - ha concluso Suwarso - la scorsa estate abbiamo rifiutato un'offerta perché ci è arrivato all'ultimo giorno, fosse arrivata prima l'avremmo accettata. Senza trascurare la volontà dei calciatori, infatti sempre in estate un nostro giocatore (Diao, ndr) ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita e così lo abbiamo tenuto molto volentieri"