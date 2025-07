Fabregas chiama Messi al Como: "Siamo molto amici, mai dire mai"

"Messi al Como? Mai dire mai...siamo molto amici, è stato a casa mia in vacanza, le nostre mogli sono molto amiche", ha dichiarato Cesc in conferenza stampa. Poche parole che bastano ad accendere la passione e la fantasia. Anche perchè di questi tempi, a Como, tutto è possibile e sognare non costa nulla. La proprietà indonesiana ha già speso oltre 100 milioni di euro ed è regina indiscussa del mercato: i soldi di certo non mancano e come insegnano gli Arabi, tra "il dire e il fare" non c'è di mezzo il mare. E neppure il lago, in questo caso. Ma solo una cifra con tanti, tantissimi zeri. Mai dire mai...