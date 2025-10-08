Nico Paz torna al Real Madrid ma il Como incasserà più del previsto: il retroscena

Il Tottenham a fine agosto si era presentato con 70 milioni per Paz. Una cifra che il Como avrebbe incassato "soltanto" a metà (35 milioni) poiché il Real Madrid, oltre alle clausole di riacquisto e la possibilità di pareggiare ogni offerta, si è garantito un 50% sulla futura rivendita dell'argentino. Un affare che sarebbe stato comunque vantaggioso per i lariani rispetto ai 9 milioni che incasserebbero dal Real la prossima estate ma chiaramente non in senso assoluto: Fabregas avrebbe perso il suo calciatore migliore a pochi giorni dall'inizio del campionato per una cifra con cui, al giorno d'oggi, non si prendono giocatori del livello di Paz.