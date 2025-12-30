Terremoto Empoli: esonerati il ds Gemmi e il collaboratore Perna

L'Empoli ha reso noto, con un comunicato ufficiale, l'esonero del direttore sportivo Roberto Gemmi e del suo collaboratore e responsabile scouting Simone Perna. Entrambi erano arrivati al club nella scorsa stagione. La società ha ringraziato i due dirigenti per il lavoro svolto. "A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive", si legge nel comunicato stampa. La società comunicherà il nome del nuovo responsabile dell'area sportiva nelle prossime ore ma, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere Stefano Stefanelli. Stefanelli, classe 1979, ha maturato importanti esperienze come direttore sportivo al Pisa, oltre a ruoli in club come Cesena, Carpi e Pistoiese prima di approdare nel 2024-2025 alla Juventus, dove ha ricoperto l'incarico di responsabile area scouting all'interno dell'organigramma sportivo bianconero sotto la gestione di Cristiano Giuntoli.