Nico Paz, parla il padre-agente: "Vorrebbe sicuramente restare al Como"

Uno dei talenti più in vista e sorprendenti della Serie A è senza dubbio Nico Paz, giovane trequartista del Como su cui il Real Madrid vanta un diritto di recompra pluriennale. Il nazionale argentino, nato e cresciuto alle Canarie, è sempre tra i migliori in campo nella formazione di Fabregas, ma guida anche diverse classifiche di rendimento tanto in Serie A quanto a livello europeo. Anche per questo motivo diversi rumors hanno circondato il ragazzo con l'Inter interessata e favorita, almeno in teoria, dall'amicizia tra il papà-agente Pablo e il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.