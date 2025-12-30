Dortmund, accelerata per Oscar Bobb: il City può lasciarlo andare se arriva Semenyo

Il City corre veloce verso Antoine Semenyo. L'esterno del Ghana ha dato priorità al club di Guardiola su United e Liverpool, altre squadre che si erano interessate a lui, e ora i vertici dei Cityzens sono in contatto diretto con i corrispettivi del Bournemouth. Il City sta spingendo per trovare una formula diversa rispetto al pagamento in un'unica rata della clausola rescissoria da 65 milioni. Se le Cherries dovessero chiudere a soluzioni alternative, il City è pronto a pagare anche la clausola.