Dortmund, accelerata per Oscar Bobb: il City può lasciarlo andare se arriva Semenyo

Il City corre veloce verso Antoine Semenyo. L'esterno del Ghana ha dato priorità al club di Guardiola su United e Liverpool, altre squadre che si erano interessate a lui, e ora i vertici dei Cityzens sono in contatto diretto con i corrispettivi del Bournemouth. Il City sta spingendo per trovare una formula diversa rispetto al pagamento in un'unica rata della clausola rescissoria da 65 milioni. Se le Cherries dovessero chiudere a soluzioni alternative, il City è pronto a pagare anche la clausola.
Per un affare che va veloce verso la fumata bianca, un altro si sviluppa su un binario parallelo: Oscar Bobb al Borussia Dortmund. L'esterno norvegese classe 2003 con l'arrivo di Semenyo a Ethiad vedrebbe il suo minutaggio diminuire drasticamente. Per questo il lcub tedesco ha bussato alla porta del City per capire la fattibilità dell'operazione. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sarebbero diversi i club che hanno chiesto informazioni sul giovane esterno norvegese.