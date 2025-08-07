Como-Morata, al Galatasaray 5 milioni, il Milan può incassarne ben 10

Via libera per il trasferimento dello spagnolo che torna ai turchi: intesa sull'indennizzo ai turchi per la conclusione anticipata del prestito
© Getty Images
Manca poco e Alvaro Morata potrà considerarsi un nuovo giocatore del Como. Come una lunga telenovela estiva, con lo spagnolo sempre a un passo dai lariani per poi allontanarsi nuovamente per problemi di accordi tra Milan e Galatasaray, sembra essere a un passo la fumata bianca con Cesc Fabregas pronto ad accogliere il connazionale per arricchire il reparto offensivo dei comaschi.
I dialoghi tra le parti andati in scena nelle ultime ore sono stati positivi e ora resterebbero solo da sbrigare le formalità. Operazione in prestito, col Milan che riceverà un milione di euro subito più 9 per il riscatto obbligatorio. Al club turco, che chiedeva l'indennizzo per la fine anticipata del prestito, andranno invece 5 milioni complessivi (3 più 2 di bonus). Allo spagnolo, invece, un contratto quadriennale fino al 2029.
