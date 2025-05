Como, tutti pazzi per Fabregas: il club prova a blindarlo

Cesc è sempre stato un predestinato: cresciuto nella cantera del Barça, da giocatore a 22 anni aveva già toccato quota 50 presenze in Champions con la maglia dell'Arsenal. Da allenatore, in meno di due anni, è passato dalla primavera del Como alla comoda salvezza in Serie A. E così oggi pensano a lui la Roma, il Milan, il Bayer Leverkusen e soprattutto il Lipsia, consigliato da Jurgen Klopp che oggi è una sorta di direttore tecnico dei club della galassia Redbull. Non sarà facile per nessuno però: la proprietà indonesiana ha in mente un ricco mercato e progetti ambiziosi per trattenere Fabregas al centro del cerchio.