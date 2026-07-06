IL COLPACCIO

Tonali al Tottenham, è ufficiale: "Ho voluto solo questo club". De Zerbi: "Sandro è speciale"

Contratto fino al 2032 per il bresciano che guadagnerà 12 milioni di euro a stagione

06 Lug 2026 - 13:05
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Adesso è anche ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Tottenham. "Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare la stagione" le prime parole dell'azzurro da centrocampista degli Spurs che hanno speso la bellezza di 100 milioni di sterline (116 mln di euro) per prelevarlo dal Newcastle che festeggia la seconda cessione più remunerativa della sua storia. Dopo tre stagioni con i Magpies l'ex Milan prosegue la sua avventura in Premier assieme a Roberto De Zerbi che tanto lo ha voluto con lui: "Sandro è un giocatore speciale e un ottimo acquisto per il nostro club - le parole del tecnico ex Sassuolo e Marsiglia -. Lo seguo da tempo, fin da quando è cresciuto nel settore giovanile della squadra della mia città, il Brescia, e sono felicissimo di lavorare con lui ora. Viste le sue qualità, Sandro ha suscitato molto interesse quest'estate. Tuttavia, è stato molto chiaro nel voler venire al Tottenham, e so che i nostri tifosi apprezzeranno ciò che porterà alla squadra".

Tonali, che ha scelto la maglia numero 16, andrà a comporre un super-centrocampo con Mateus Fernandes, appena acquistato dal West Ham per circa 100 milioni: "Qui mi sento già benissimo - ha aggiunto Sandro -. Hanno scritto che mi volevano quattro-cinque club ma per me ce n'è stato sempre solo uno, ossia il Tottenham. Ho parlato con De Zerbi per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio. Ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro diverse volte e ho sempre trovato un'atmosfera fantastica, creata da tifosi fantastici. Non vedo l'ora di iniziare la stagione". Tonali ha firmato un contratto fino al 2032: arriverà a guadagnare ben 12 milioni di euro a stagione. Prima di partire per l'Inghilterra pochi giorni fa il 26enne nato a Lodi aveva parlato anche di un possibile ritorno al Milan: "Possibile un ritorno, un giorno? "Scherzando, ne parliamo sempre, ogni volta. Credo che se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo seriamente".

IL DS DEL TOTTENHAM: "TONALI HA TECNICA ECCEZIONALE E UNA VERA INTELLIGENZA CALCISTICA"

Johan Lange, ds del Tottenham, ha analizzato così l'acquisto di Tonali: "Sandro è uno dei migliori centrocampisti d'Europa e siamo lieti di dargli il benvenuto nel club - si legge nel comunicato stampa -. Possiede una qualità tecnica eccezionale unita a una vera intelligenza calcistica, e ha il carattere per eccellere in un ambiente esigente e con una grande pressione. Sandro porta con sé una preziosa esperienza ai massimi livelli, sia a livello nazionale che nelle competizioni europee, e so che i nostri tifosi apprezzeranno la sua energia e il suo impegno in campo".

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