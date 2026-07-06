Tonali al Tottenham, è ufficiale: "Ho voluto solo questo club". De Zerbi: "Sandro è speciale"

Adesso è anche ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Tottenham. "Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare la stagione" le prime parole dell'azzurro da centrocampista degli Spurs che hanno speso la bellezza di 100 milioni di sterline (116 mln di euro) per prelevarlo dal Newcastle che festeggia la seconda cessione più remunerativa della sua storia. Dopo tre stagioni con i Magpies l'ex Milan prosegue la sua avventura in Premier assieme a Roberto De Zerbi che tanto lo ha voluto con lui: "Sandro è un giocatore speciale e un ottimo acquisto per il nostro club - le parole del tecnico ex Sassuolo e Marsiglia -. Lo seguo da tempo, fin da quando è cresciuto nel settore giovanile della squadra della mia città, il Brescia, e sono felicissimo di lavorare con lui ora. Viste le sue qualità, Sandro ha suscitato molto interesse quest'estate. Tuttavia, è stato molto chiaro nel voler venire al Tottenham, e so che i nostri tifosi apprezzeranno ciò che porterà alla squadra".