Il Newcastle saluta Tonali: "La seconda cessione più remunerativa nella storia del club"

06 Lug 2026 - 12:58
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"Il centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, ha completato il suo trasferimento a titolo definitivo al Tottenham Hotspur". Inizia così il comunicato dei Magpies che salutano l'ex Milan dopo tre anni. "La cifra non rivelata del trasferimento rappresenta la seconda somma più alta mai incassata per un giocatore nella storia del Newcastle United - si legge ancora nella nota -. Sandro lascia St. James' Park dopo aver collezionato 110 presenze con la maglia del club, segnando dieci gol in tutte le competizioni.Il ventiseienne, arrivato dal Milan nell'estate del 2023, lascia il club dopo aver conquistato importanti trofei a Newcastle. Ha giocato un ruolo determinante nella vittoria della Carabao Cup nel marzo 2025 e ha collezionato altre 53 presenze nella scorsa stagione, di cui 11 in UEFA Champions League. Tutti al Newcastle United ringraziano Sandro per il suo contributo al club e augurano a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro".

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