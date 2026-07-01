Colpaccio del Tottenham: preso Tonali per 100 milioni di sterline, è l'italiano più caro di sempre. Sorride anche il Milan

Sandro Tonali è virtualmente un nuovo calciatore del Tottenham. Gli Spurs, su forte spinta di Roberto De Zerbi, hanno raggiunto l'intesa definitiva col Newcastle che incasserà la bellezza di 100 milioni di sterline (compresi gli 8 di bonus). Si conclude quindi l'avventura del bresciano con i Magpies che lo avevano acquistato 3 anni fa, nel 2023, dal Milan per ben 60 milioni di euro. A catena sorridono anche i rossoneri che ai tempi si erano garantiti il 10% sulla futura rivendita.
Tonali troverà a Londra Roberto De Zerbi che ha spinto per avere il centrocampista con sè: il tecnico 47enne potrà adesso contare a metà campo su Tonali appunto e su Mateus Fernandes, proveniente dal West Ham, anch'esso ingaggiato per la cifra vicina ai 100 milioni di euro. Tonali, che prosegue la sua carriera in Premier League, diventa l'italiano più costoso di sempre: battuto Mateo Retegui, acquistato nel luglio del 2025 dall'Al-Qadsiah per oltre 60 milioni. Nelle prossime ore Tonali firmerà un contratto fino al 2032 arrivando a guadagnare ben 12 mln a stagione.