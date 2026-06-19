Real Madrid, Mourinho fa fuori anche Vinicius: il brasiliano e Valverde "tossici" per lo spogliatoio

Mourinho non vuole commettere questo errore e per preservare l'equilibrio interno è disposto anche a fare a meno di due campionissimi come Vinicius e Valverde. Un messaggio chiaro allo spogliatoio: il brasiliano e l'uruguagio sarebbero, insieme a Thibaut Courtois, i tre giocatori designati per portare la fascia da capitano. Mou vorrebbe ribaltare queste gerarchie, promuovendo Mbappé capitano della squadra e Rudiger e Bellingham come vice. Courtois non è nella lista dei giocatori in partenza, ma il tecnico portoghese preferirebbe affidare la fascia a un giocatore di movimento. Una scelta che ricalcherebbe quanto fatto nella sua prima parentesi a Madrid quando di fatto degradò Iker Casillas. José del resto ha costruito la sua leggenda anche con scelte nette: lo Special One non guarda in faccia nessuno.