Real Madrid

Real Madrid, Mourinho fa fuori anche Vinicius: il brasiliano e Valverde "tossici" per lo spogliatoio

Lo Special One ha incluso anche la stella brasiliana nella lista dei partenti e prepara una rivoluzione anche sul fronte delle gerarchie interne

19 Giu 2026 - 13:42
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José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno dello Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta del portoghese è lunga: da Rodrygo Goes a Eduardo Camavinga passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da novanta dello spogliatoio Blanco: Vinicius Jr e Fede Valverde.

I giocatori che Mourinho non vuole più al Real Madrid

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© IPA | Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni
© IPA | Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni
© IPA | Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

© IPA | Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

© IPA | Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mou è pronto a fare a meno del brasiliano e dell'uruguagio per riportare serenità in uno spogliatoio che, nell’ultima stagione, si è rivelato esplosivo. Vini e Fede sono stati bollati come "elementi tossici" del gruppo: anche i feedback ricevuti dalla dirigenza madridista sono su questa lunghezza d'onda dopo il caos nell'ultima stagione sotto la gestione di Xabi Alonso. Proprio lo scarso feeling con il gruppo ha costretto il tecnico spagnolo a fare un passo indietro. 

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Mourinho non vuole commettere questo errore e per preservare l'equilibrio interno è disposto anche a fare a meno di due campionissimi come Vinicius e Valverde. Un messaggio chiaro allo spogliatoio: il brasiliano e l'uruguagio sarebbero, insieme a Thibaut Courtois, i tre giocatori designati per portare la fascia da capitano. Mou vorrebbe ribaltare queste gerarchie, promuovendo Mbappé capitano della squadra e Rudiger e Bellingham come vice. Courtois non è nella lista dei giocatori in partenza, ma il tecnico portoghese preferirebbe affidare la fascia a un giocatore di movimento. Una scelta che ricalcherebbe quanto fatto nella sua prima parentesi a Madrid quando di fatto degradò Iker Casillas. José del resto ha costruito la sua leggenda anche con scelte nette: lo Special One non guarda in faccia nessuno. 

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