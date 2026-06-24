Palestra va al Chelsea per 55 milioni di euro più bonus: a ore l'ufficialità

I londinesi hanno presentato l’offerta ufficiale all’Atalanta, accettata dai nerazzurri. Confermate le cifre: 55 milioni di euro più bonus e 10% su futura rivendita. In mattinata è atteso il contatto definitivo tra i londinesi e l’entourage del giocatore per completare l’accordo, che, come detto, prevede un contratto a 5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Quando gli accordi saranno siglati il giocatore volerà a Londra per l’iter burocratico. Non risulta al momento un'ulteriore mossa dell’Inter sia sul cartellino che sull’ingaggio.