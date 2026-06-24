NIENTE INTER

Palestra va al Chelsea per 55 milioni di euro più bonus: a ore l'ufficialità

Atteso il contatto definitivo tra i londinesi e l’entourage del giocatore

24 Giu 2026 - 08:29
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Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, e cioè il miglior esterno destro dell'ultima Serie A, ecco il ribaltone che non ti aspetti. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompaginando i piani dei campioni d'Italia.

Il sorpasso è arrivato di notte, fulmineo e letale. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione. Ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di "irrinunciabile": per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di cinque anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Praticamente quasi il doppio.

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I londinesi hanno presentato l’offerta ufficiale all’Atalanta, accettata dai nerazzurri. Confermate le cifre: 55 milioni di euro più bonus e 10% su futura rivendita. In mattinata è atteso il contatto definitivo tra i londinesi e l’entourage del giocatore per completare l’accordo, che, come detto, prevede un contratto a 5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Quando gli accordi saranno siglati il giocatore volerà a Londra per l’iter burocratico. Non risulta al momento un'ulteriore mossa dell’Inter sia sul cartellino che sull’ingaggio.

L'Atalanta, intanto, pensa di inserirsi nella corsa per Kerim Alajbegovic. L'esterno bosniaco classe 2007, di proprietà del Bayer Leverkusen, è uno dei giovani più seguiti di questo mercato estivo. Su di lui già da tempo c'era anche la Roma. L'Atalanta prova quindi a inserirsi per anticipare i giallorossi e gli altri club europei interessati.

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