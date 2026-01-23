Il Brasile pazzo di Ancelotti: in arrivo il rinnovo fino al 2030, i dettagli del nuovo contratto

Il contratto attuale scade alla fine del Mondiale 2026, praticamente un anno dalla firma. Ma nelle ultime settimane, mentre Ancelotti era in vacanza tra il Canada (Paese d’origine della moglie) e gli Stati Uniti, sono state innumerevoli le telefonate tra l’allenatore italiano e i dirigenti della CBF, la Federazione brasiliana. È stato raggiunto un accordo sulla parola per un rinnovo del contratto fino al 2030, quindi per un altro ciclo mondiale. Attualmente il compenso è il più alto al mondo per un commissario tecnico: 10 milioni di euro l’anno più alcuni bonus. C’è un superbonus di 5 milioni che scatterebbe nel caso in cui Ancelotti conquistasse il titolo mondiale, che sarebbe il sesto nella storia della Nazionale verdeoro. Il nuovo contratto sarà più o meno simile per la base fissa, ma avrà un incremento di altri bonus in base alle conquiste (la Coppa America ad esempio) che negli ultimi anni si sono molto ridotte dopo lunghi decenni di gloria. Il nuovo contratto verrà firmato in febbraio da Ancelotti che è appena rientrato nella sua abitazione di Rio de Janeiro dopo il lungo periodo di stop natalizio e postnatalizio.