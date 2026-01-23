MERCATO

Il Brasile pazzo di Ancelotti: in arrivo il rinnovo fino al 2030, i dettagli del nuovo contratto

Confermato lo stipendio attuale (10 milioni di euro), ci sarà un ritocco sui bonus a obiettivo mentre vincendo il Mondiale avrebbe un premio di 5 milioni

di Enzo Palladini
23 Gen 2026 - 15:46
videovideo

E pensare che non lo volevano. Polemiche interminabili hanno accompagnato la nomina di Carlo Ancelotti alla guida della Nazionale brasiliana. Primo commissario tecnico europeo, in pratica primo allenatore straniero a sedersi su quella panchina, a parte un paio di traghettatori in tempi remoti. In meno di un anno, Carletto (o Carleto come lo chiamano in Brasile) ha conquistato i cuori della gente e le penne avvelenate dei commentatori più sciovinisti. Ha dimostrato che il passaporto è secondario quando l’esperienza e la competenza sono quelli di un grandissimo interprete di quella professione. E adesso si raddoppia.

Il contratto attuale scade alla fine del Mondiale 2026, praticamente un anno dalla firma. Ma nelle ultime settimane, mentre Ancelotti era in vacanza tra il Canada (Paese d’origine della moglie) e gli Stati Uniti, sono state innumerevoli le telefonate tra l’allenatore italiano e i dirigenti della CBF, la Federazione brasiliana. È stato raggiunto un accordo sulla parola per un rinnovo del contratto fino al 2030, quindi per un altro ciclo mondiale. Attualmente il compenso è il più alto al mondo per un commissario tecnico: 10 milioni di euro l’anno più alcuni bonus. C’è un superbonus di 5 milioni che scatterebbe nel caso in cui Ancelotti conquistasse il titolo mondiale, che sarebbe il sesto nella storia della Nazionale verdeoro. Il nuovo contratto sarà più o meno simile per la base fissa, ma avrà un incremento di altri bonus in base alle conquiste (la Coppa America ad esempio) che negli ultimi anni si sono molto ridotte dopo lunghi decenni di gloria. Il nuovo contratto verrà firmato in febbraio da Ancelotti che è appena rientrato nella sua abitazione di Rio de Janeiro dopo il lungo periodo di stop natalizio e postnatalizio.

Intanto è stata scelta la sede del ritiro che ospiterà il Brasile durante il prossimo Mondiale. Si tratta del Columbia Park Training Facility. È un centro tecnico di proprietà della Red Bull ancora in fase di completamento: verrà inaugurato in marzo e i giocatori di Ancelotti saranno i primi in assoluto a usufruirne. Il centro tecnico era nel mirino della Federazione francese ma Ancelotti in persona ha giocato d’anticipo: mercoledì 21 gennaio è andato a trovare il suo amico Jurgen Klopp, responsabile generale del progetto calcistico Red Bull, ottenendo così l’assenso all’utilizzo della struttura, che viene descritta come “straordinaria” per una squadra di alto livello. L’hotel prenotato è invece il The Ridge, situato a Basking Ridge, 65 km da Manhattan. Nessun ospite sarà autorizzato a entrare nell’albergo, che verrà totalmente requisito dalla CBF.

Definiti anche gli impegni più immediati del Brasile. Durante le date Fifa si marzo, il 26 e il 31 per l’esattezza, saranno disputate due amichevoli contro la Francia a Boston e contro la Croazia a Orlando. In questo caso, come prova generale della spedizione mondiale, ci sarà un ritiro (in totale una settimana) in Florida, nel centro di allenamento di proprietà del network televisivo Espn.

Giappone, rimonta completata e prima vittoria contro il Brasile: le foto del match

1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

ancelotti
brasile
rinnovo
bonus

Ultimi video

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

01:38
Calciomercato live

Calciomercato live

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

I più visti di Calcio Estero

Perisic: "Vi racconto come ho lasciato l'Inter: col Tottenham accordo in due giorni"

Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto subito Tuchel

Bayern, ufficiale il cambio in panchina: addio Nagelsmann, ecco Tuchel

Antony torna al Betis e scoppia in lacrime: "Solo io so cosa ho passato a Manchester"

Xabi Alonso annuncia l'addio al Bayer Leverkusen: il Real lo aspetta, l'era Ancelotti è finita

Conte-Spurs, frattura insanabile: nodo ingaggio per il ritorno in Italia

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:30
Monza, Caprari conteso da Samp e Bari. Ma c'è il terzo incomodo
15:54
Balotelli, ora è ufficiale: Super Mario riparte dall'Al-Ittifaq
Yann Gboho 
15:15
Juve, caccia al vice-Yildiz: spunta il pupillo francese di Comolli
14:37
Amoruso e il retroscena sulla Juve: "Dissi no a Milan e Inter per mio nonno"
13:25
Julian Alvarez, mal di pancia Atletico: Arsenal e Chelsea alla finestra (ma solo per Londra)