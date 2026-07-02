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Tonali parte per firmare col Tottenham e non dimentica il Milan: "Se ci sarà l'opportunità di tornare..."

Il centrocampista saluta il Newcastle: "Abbiamo parlato di tornare in Italia, ma mai possibilità concrete. Maldini in nazionale? Emozione lavorare ancora con lui"

02 Lug 2026 - 12:11
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© afp | Da Palestra al doppio Tonali: i 15 acquisti italiani più costosi di sempre. Scorri la gallery
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Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra: "Sono molto felice. Abbiamo deciso di cambiare e siamo pronti a questa nuova avventura".

Tre anni fa lasciava il Milan per trasferirsi in Inghilterra per la prima volta, ma i colori rossoneri sono sempre nel cuore di Tonali. Possibile un ritorno, un giorno? "Scherzando, ne parliamo sempre, ogni volta. Credo che se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo seriamente". 

Anche perché fin qui, in questi tre anni non ci sono state possibilità concrete, per il centrocampista, per trasferirsi a giocare di nuovo in Italia: "Ad oggi, è sempre stato molto difficile. Quindi dico che non c'è mai stata. Avevamo parlato, ma non c'è mai stata veramente l'opportunità di tornare".

Infine, pensiero su un altro ex Milan come Paolo Maldini, che potrebbe ritrovare in nazionale nelle vesti di direttore tecnico azzurro: "Mi farebbe tanto piacere. Non abbiamo ancora parlato, però sicuramente è un emozione lavorare ancora con lui".

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