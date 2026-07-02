Tonali parte per firmare col Tottenham e non dimentica il Milan: "Se ci sarà l'opportunità di tornare..."

Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra: "Sono molto felice. Abbiamo deciso di cambiare e siamo pronti a questa nuova avventura".