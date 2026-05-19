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Guardiola lascia il Manchester City, al suo posto arriva Maresca

Il tecnico spagnolo ha deciso che chiuderà con un anno di anticipo la sua avventura ai Citizens: lo aspetta una nazionale

19 Mag 2026 - 08:22
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Adesso si può dire che sia davvero finita: Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. Questione di giorni ormai, indipendentemente da come finirà la stagione, che vede i Citizens protagonisti di un testa a testa con l'Arsenal per la vittoria della Premier League. Domenica con l'Aston Villa ci sarà il saluto ai suoi tifosi e poi l'inizio di una nuova vita sportiva nonostante abbia ancora un anno di contratto. Dove si andrà a sedere, ancora non si sa, anche se nel futuro sembra esserci una nazionale, da prendere sotto la sua ala protettiva dopo il Mondiale, oppure dopo l'Europeo del 2028.

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Guardiola chiude la sua avventura al City, iniziata nel 2016, portando nella bacheca del club la bellezza di sei campionati, cinque coppe di lega, tre FA Cup, tre Community Shield, una Champions League (la prima della società), una Supercoppa Uefa e un Mondiale per club.

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A prendere il posto di Guardiola sarà Enzo Maresca, che era stato suo vice nella storica stagione della Triple Crown. L'ex centrocampista della Juve aveva guidato il Chelsea al primo titolo del nuovo Mondiale per club la scorsa estate, ma a dicembre si era dimesso, in attesa di una nuova sfida. Che, puntualmente è arrivata.

© Getty Images

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