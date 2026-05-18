Lazio, chi dopo Sarri? Torna di moda il nome di Miro Klose

18 Mag 2026 - 21:34
Miro Klose © Getty Images

Miro Klose © Getty Images

Miro Klose sta brillando come allenatore del Norimberga, dove ha ottenuto un sorprendente ottavo posto nella seconda divisione tedesca pur avendo la squadra più giovane di Germania (età media 23 anni). Nonostante la cessione di numerosi talenti per cifre record (oltre 50 milioni totali), Klose ha mantenuto alto il rendimento grazie a una grande flessibilità tattica. Questi successi hanno riacceso l'interesse della Lazio: in caso di separazione tra Lotito e Sarri, il nome del tedesco potrebbe tornare di moda come profilo ideale per valorizzare i giovani biancocelesti, forte della profonda stima che il presidente nutre nei suoi confronti.

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