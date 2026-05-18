Dall'Inghilterra: conferme sulla pista Inter per Curtis Jones. Ma c'è un grosso ostacolo

18 Mag 2026 - 14:01
videovideo

Dopo il forte interesse dello scorso gennaio, l'Inter è pronta a rimettersi sulle tracce di Curtis Jones, sotto contratto fino al 2027 con il Liverpool. Lo confermano anche i colleghi del Times che pongono l'attenzione su un grosso ostacolo per la riuscite della trattativa. Ossia il prezzo che ne fanno i Reds non inferiore ai 40 milioni di euro. Non è da escludere però uno scambio con Denzel Dumfries, da tempo sul taccuino del club inglese.

Leggi anche

Da 'Tricolore' a... nerazzurra: la fermata M4 celebra lo scudetto dell'Inter. E apre un'edicola speciale FOTO

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Mercato

Lewandowski verso l'Arabia: domenica il saluto al Barcellona. Milan e Juve, fine del sogno

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Xabi Alonso ufficiale al Chelsea, contratto di 4 anni: "Che orgoglio, io e il club abbiamo la stessa ambizione"

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:02
Venezia, Doumbia a un passo dallo Sporting: c'è l'intesa, maxi incasso per i lagunari
Curtis Jones
14:01
Dall'Inghilterra: conferme sulla pista Inter per Curtis Jones. Ma c'è un grosso ostacolo
13:44
Pescara, spunta Cangelosi per la panchina
Alessandro Bastoni (Inter)
13:36
Bastoni, arriva il coro dei tifosi dell'Inter: la reazione del difensore e il punto sull'affare con il Barcellona
13:34
Real Madrid, Carvajal lascia i Blancos dopo 13 stagioni