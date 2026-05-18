Dall'Inghilterra: conferme sulla pista Inter per Curtis Jones. Ma c'è un grosso ostacolo

Dopo il forte interesse dello scorso gennaio, l'Inter è pronta a rimettersi sulle tracce di Curtis Jones, sotto contratto fino al 2027 con il Liverpool. Lo confermano anche i colleghi del Times che pongono l'attenzione su un grosso ostacolo per la riuscite della trattativa. Ossia il prezzo che ne fanno i Reds non inferiore ai 40 milioni di euro. Non è da escludere però uno scambio con Denzel Dumfries, da tempo sul taccuino del club inglese.