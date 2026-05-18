Pavard saluta il Marsiglia e torna all'Inter: "Si volta pagina"

"Oggi si volta pagina con il Marsiglia. Indossare questa maglia rimarrà un’esperienza indimenticabile nella mia carriera e nella mia vita. Ho sempre cercato di dare il massimo in campo e di rappresentare questo club con rispetto e dedizione. Me ne vado con tanta emozione, tante lezioni imparate e il ricordo di uno spogliatoio che è rimasto unito fino alla fine. Grazie al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa stagione. In bocca al lupo all'OM per il futuro", con queste parole affidate a un post sui social Benjamin Pavard ha salutato il Marsiglia.