Pavard saluta il Marsiglia e torna all'Inter: "Si volta pagina"

18 Mag 2026 - 21:10
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"Oggi si volta pagina con il Marsiglia. Indossare questa maglia rimarrà un’esperienza indimenticabile nella mia carriera e nella mia vita. Ho sempre cercato di dare il massimo in campo e di rappresentare questo club con rispetto e dedizione. Me ne vado con tanta emozione, tante lezioni imparate e il ricordo di uno spogliatoio che è rimasto unito fino alla fine. Grazie al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa stagione. In bocca al lupo all'OM per il futuro", con queste parole affidate a un post sui social Benjamin Pavard ha salutato il Marsiglia.

Il difensore francese era arrivato all'OM dall'Inter nell’ultima finestra di mercato estivo con la formula del prestito con diritto. Il club francese ha deciso di non procedere con il riscatto da 15 milioni di euro, ragione per cui Pavard farà ritorno a Milano. Quella milanese sarà però soltanto una tappa di passaggio: il classe '96 non rientra nei piani dei nerazzurri e dunque gli verrà cercata una nuova sistemazione. 

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