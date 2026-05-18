SPAGNA

Mourinho torna al Real Madrid: accordo verbale con Florentino Perez, manca solo la firma

Lo Special One pronto a tornare sulla panchina dei Blancos dopo 13 anni

18 Mag 2026 - 11:09
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José Mourinho è pronto a tornare ad allenare il Real Madrid a 13 anni di distanza dall'ultima volta. Come riporta Fabrizio Romano, l'allenatore portoghese ha raggiunto un accordo verbale con Florentino Perez. Ora, dunque, mancano solo le firme sul contratto biennale. Lo Special One dovrebbe raggiungere la capitale spagnola dopo la partita tra i Blancos e l'Atletico Bilbao, ultima giornata di Liga, in programma sabato 23 maggio alle 21.
Nella sua prima esperienza a Madrid (2010-2013), Mourinho aveva vinto una Liga, una Copa del Rey e una Supercoppa spagnola.

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