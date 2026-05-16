Botta-risposta tra candidati. Malagò: "Se sbaglio ct mi dimetto". Abete: "Guardiola? No, un italiano"

A Malagò è stato chiesto se si aspetta qualche sorpresa sull'eleggibilità: "Sinceramente no, altrimenti non mi sarei candidato, anche se con il passare del tempo faccio fatica a non aspettarmi sorprese...". Secondo alcuni non ci sarebbe un buon feeling con il ministro Abodi: "Andrea lo conosco da decenni, la nostra storia dirigenziale ha avuto reciproci elementi di vicinanza, sono stato molto felice quando è diventato ministro e abbiamo festeggiato a casa mia. Poi, nella vita tante cose possono cambiare ma non da parte mia".