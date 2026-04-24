Slot blinda Leoni al Liverpool: "Sta diventando una bestia". L'Inter è avvisata

L'Inter, che a inizio aprile lo aveva individuato come il profilo ideale per la rivoluzione difensiva che vedrà gli addii quasi certi di Acerbi, de Vrij e Darmian, era tra le squadre accostate a Leoni. Ora le parole di Slot sembrano invece non lasciare spazio a dubbi, con Leoni che quasi certamente rimarrà nella città dei Beatles. Sul fatto che possa arrivare a essere il successore di Van Dijk, il classe 2006 si è però mostrato cauto: "È molto lusinghiero, ma ora penso solo a migliorare ogni giorno, imparare e continuare a sviluppare il mio gioco. Il resto arriverà con il tempo".