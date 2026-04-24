Slot blinda Leoni al Liverpool: "Sta diventando una bestia". L'Inter è avvisata
Ancora da definire la data del rientro di Leoni dopo la rottura del crociato a settembre. Recentemente era stato accostato all'Inter
Niente ritorno Italia per Giovanni Leoni che, almeno sentendo la stima di Arne Slot, non si sposterà da Liverpool. Nella conferenza stampa prima della sfida con il Crystal Palace, il tecnico dei Reds ha indirettamente blindato il difensore classe 2006. "Non so se ogni tanto vede qualche post su Instagram del club - ha detto l'allenatore olandese a un giornalista - questo ragazzo sta diventando una bestia". Parole dunque di grande apprezzamento per l'ex giocatore del Parma, che nella prossima stagione potrebbe rappresentare uno dei punti fermi della difesa Reds.
Leoni può andare all'Inter?
L'Inter, che a inizio aprile lo aveva individuato come il profilo ideale per la rivoluzione difensiva che vedrà gli addii quasi certi di Acerbi, de Vrij e Darmian, era tra le squadre accostate a Leoni. Ora le parole di Slot sembrano invece non lasciare spazio a dubbi, con Leoni che quasi certamente rimarrà nella città dei Beatles. Sul fatto che possa arrivare a essere il successore di Van Dijk, il classe 2006 si è però mostrato cauto: "È molto lusinghiero, ma ora penso solo a migliorare ogni giorno, imparare e continuare a sviluppare il mio gioco. Il resto arriverà con il tempo".
Quando tornerà in campo Leoni?
Qualche settimana fa lo stesso giocatore aveva postato sui social alcuni scatti in cui si allenava in campo e in palestra, accompagnate dall'immagine di una clessidra e dalla frase "Succede tutto per una ragione". Segnali che, per il momento, anche nella sua testa c'è solo il rientro in campo con i Reds. Leoni sta recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, subita il 23 settembre 2025 durante il suo esordio con il Liverpool in Carabao Cup contro il Southampton.