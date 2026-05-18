Malinovskyi ai saluti, post d’addio per i tifosi del Genoa. Nel suo futuro la Turchia

"Cari tifosi Genoani, grazie per il vostro sostegno nei momenti difficili, nei momenti felici. Vi mando un abbraccio grande, rimarrò per sempre tifoso del Genoa. Siete fortissimi. Come ho detto sempre, una tifoseria da Champions League. Vi voglio bene". Questo il saluto social che Ruslan Malinovskyi ha postato sui propri canali social dopo aver giocato l'ultima partita a Marassi davanti al pubblico rossoblù. Nel futuro del centrocampista, che è in scadenza di contratto, c'è il Trabzonspor, club turco che, scrive Il Secolo XIX, lo ha convinto in maniera decisiva sotto l’aspetto contrattuale offrendo all’ucraino un accordo triennale a cifre milionarie, migliore rispetto a quello che gli offriva il Genoa.