Mercato
dall'inghilterra

Caso Vinicius, il Chelsea prepara la follia: 160 milioni per portarlo in Premier League

Rinnovo bloccato, fischi del Bernabeu e foto cancellate sui social: Vinicius può lasciare il Real e il Chelsea è al lavoro

06 Gen 2026 - 09:35

A Madrid situazione non semplice tra Real e Vinicius. Il 2025 non è stato all'altezza di ciò che aveva mostrato il brasiliano nelle annate precedenti, e l'arrivo di Xabi Alonso, col quale non è mai scattato il feeling, sulla panchina dei Blancos ha complicato le cose. I tifosi lo hanno fischiato in più di una occasione, col giocatore che è arrivato anche a togliere riferimenti del Real sui propri social. Una situazione complessa che si inserisce all'interno delle trattative - ora bloccate - per il rinnovo del contratto in scadenza 2027. Alla finestra, scrive il Guardian, c'è il Chelsea.

La crisi: gol in calo e rottura con l'ambiente

 I motivi del possibile addio sono molteplici. In primis, il campo: il 2025 di Vinicius è stato ben lontano dagli standard da Pallone d'Oro, con soli 13 gol e prestazioni che hanno irritato il sempre esigente pubblico del Santiago Bernabeu. Dai fischi dei tifosi alla reazione nervosa del giocatore (che ha cancellato la sua foto con la maglia del Real dai social), il rapporto sembra incrinato. A questo si aggiunge lo stallo contrattuale: l'accordo scade a giugno 2027 e le divergenze economiche hanno bloccato ogni negoziato per il rinnovo.

L'offerta shock da Londra

 Secondo quanto scrive il Guardian, il Chelsea di Todd Boehly è pronto ad approfittare - pure subito, a gennaio, anche se sembra ai limiti del fantamercato - di questa spaccatura con un'offerta senza precedenti: 135 milioni di sterline (circa 160 milioni di euro). Una cifra che renderebbe Vinicius l'acquisto più costoso della storia della Premier League. Il Real Madrid si trova a un bivio visto che rischia di perderlo a parametro zero tra 18 mesi: se la firma non arriverà in tempi brevi, la cessione in estate diventerà lo scenario più probabile.

Vinicius risponde ai tifosi del City: "Visto lo striscione ho fatto una grande gara"

1 di 6
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

vinicius
real madrid
chelsea
offerta shock

