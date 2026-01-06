Caso Vinicius, il Chelsea prepara la follia: 160 milioni per portarlo in Premier League

A Madrid situazione non semplice tra Real e Vinicius. Il 2025 non è stato all'altezza di ciò che aveva mostrato il brasiliano nelle annate precedenti, e l'arrivo di Xabi Alonso, col quale non è mai scattato il feeling, sulla panchina dei Blancos ha complicato le cose. I tifosi lo hanno fischiato in più di una occasione, col giocatore che è arrivato anche a togliere riferimenti del Real sui propri social. Una situazione complessa che si inserisce all'interno delle trattative - ora bloccate - per il rinnovo del contratto in scadenza 2027. Alla finestra, scrive il Guardian, c'è il Chelsea.