Ufficiale: Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea, prende il posto di Maresca

"Sono estremamente onorato. Questo è un club con una storia vincente e il mio compito è proteggere questa identità portando nuovi trofei", sono state le prime parole del neo-tecnico ai canali ufficiali del club. Rosenior ha posto l'accento sui valori di unità e sacrificio: "Credo profondamente nel lavoro di squadra. Darò tutto, ogni singolo giorno, per creare un ambiente unito e rendere i nostri tifosi orgogliosi di ciò che siamo".