Ufficiale: Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea, prende il posto di Maresca

© Getty Images
© Getty Images
Ufficiale: Rosenior è il nuovo tecnico del Chelsea fino al 2032. Sostituisce Maresca
Il Chelsea ha sciolto le riserve annunciando Liam Rosenior come nuovo capo allenatore della squadra maschile. Il tecnico inglese arriva a Stamford Bridge per raccogliere l'eredità di Enzo Maresca e ha firmato un contratto a lunghissimo termine che lo legherà ai Blues fino al 2032.
Rosenior approda a Londra forte dell'impresa compiuta in Francia con lo Strasburgo. Alla sua prima stagione in Ligue 1, ha guidato il club a una storica qualificazione europea che mancava da ben 19 anni. Nel suo curriculum figurano anche le esperienze pregresse sulle panchine inglesi di Hull City e Derby County, tappe fondamentali per la sua crescita professionale prima del grande salto.
"Sono estremamente onorato. Questo è un club con una storia vincente e il mio compito è proteggere questa identità portando nuovi trofei", sono state le prime parole del neo-tecnico ai canali ufficiali del club. Rosenior ha posto l'accento sui valori di unità e sacrificio: "Credo profondamente nel lavoro di squadra. Darò tutto, ogni singolo giorno, per creare un ambiente unito e rendere i nostri tifosi orgogliosi di ciò che siamo".
Il nuovo allenatore ha voluto dedicare un pensiero speciale al popolo dei Blues: "I tifosi sono l'anima di questo enorme e storico club. Voglio che siano fieri di ciò che rappresentiamo in ogni singola partita. Non vedo l'ora di incontrarvi tutti e di iniziare a lavorare".
© Getty Images
© Getty Images