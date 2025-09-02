Antony torna al Betis e scoppia in lacrime: "Solo io so cosa ho passato a Manchester"

Antony ha lasciato definitivamente il Manchester United e, dopo il prestito nella passata stagione, è tornato al Betis Siviglia. Nel corso della presentazione, l'attaccante brasiliano non è riuscito a trattenere le lacrime nel raccontare quella che per lui è stata la fine di un incubo. "Quello che è successo a Manchester, solo io so quanto sia stato difficile - ha detto asciugandosi le lacrime - Mi dispiace. Allenarmi separatamente... ma fa parte della vita. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato. È passato. Che differenza! Siviglia è più bella di Manchester. Finalmente sono qui. Ho trascorso più di 40 giorni in un hotel, è stato molto difficile, ma tutti sapevano che volevo tornare al Betis".