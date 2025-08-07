Pallone d'Oro, quanti "italiani" tra i nominati: Donnarumma sfida Yamal e Dembélé, Conte e Maresca per il miglior allenatore. Yildiz punta il Kopa

France Football ha reso note le nomination per i premi 2025, tanta Italia nelle liste
È il giorno delle nomination per il Pallone d'Oro 2025. Come ogni anno France Football ha reso noti i nomi dei calciatori che si contenderanno il premio più ambito, ma non solo. Tante le sorprese e le conferme nella lista dei 30 giocatori nominati dalla rivista francese che ha comunicato anche i candidati per i premi di allenatore dell'anno, il premio Kopa per il miglior under 21 e il premio Yashin per il miglior portiere. E l'Italia spicca nelle nomination, con Conte e Maresca tra i mister, Donnarumma, Sommer e Yildiz.
PALLONE D'ORO: NEI 30 ANCHE DONNARUMMA, MCTOMINAY, LAUTARO E DUMFRIES
Da Dembélé, favorito numero uno, a Mbappé, Haaland, Bellingham, Yamal e Doué, nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro maschile c'è tanta Italia. Dall'azzurro Donnarumma, passando per McTominay del Napoli, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell'Inter. Senza considerare poi l'ex Napoli Kvaratskhelia.
NOMINATION MIGLIOR ALLENATORE
Antonio Conte ed Enzo Maresca, come detto, sono tra i candidati al premio Johan Cruyff come miglior allenatore del 2025, istituito da France Football. Il tecnico salentino ha guidato il Napoli alla vittoria del suo quarto scudetto, mentre quello salernitano ha trascinato il Chelsea alle vittorie in Conference League e soprattutto al Mondiale per Club. Tra gli altri candidati anche il grande favorito lo spagnolo Luis Enrique del Psg, vincitore della Champions, il tedesco Hansi Flick campione di Spagna con il Barcellona e l'olandese Arne Slot vincitore della Premier League con il Liverpool. Spicca, invece, l'assenza di Simone Inzaghi, ora passato all'Al-Hilal, che ha portato l'Inter fino alla finale di Champions League e al secondo posto in campionato.
PREMIO YASHIN: CI SONO DONNARUMMA E SOMMER
C'è naturalmente anche Gigio Donnarumma, portiere del Psg e della Nazionale, tra i candidati di France Football al premio Yashin per il miglior portiere del 2025. Il numero 1 azzurro, vincitore della Champions League, è nella lista dei papabili insieme al brasiliano Alisson Becker del Liverpool, al marocchino Yassine Bounou dell'Al-Hilal, al francese Lucas Chevalier del Lille, al veterano belga Thibaut Courtois del Real Madrid, all'argentino Emiliano Martinez dell'Aston Villa, lo sloveno Jan Oblak dell'Atletico Madrid, lo spagnolo dell'Arsenal David Raya, il belga del Nottingham Forest Matz Sels e lo svizzero dell'Inter Yann Sommer.
YILDIZ IN CORSA PER IL PREMIO KOPA
C'è anche l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz tra i candidati al Premio Kopa 2025, per il miglior giovane Under 21 istituito dagli organizzatori del Pallone d'Oro. L'attaccante turco è inserito in una lista di future stelle del calcio europeo che comprendono anche il grande favorito Lamine Yamal, attaccante spagnolo del Barcellona. In lizza anche l'ex difensore di Juventus e Roma Dean Huijsen. Il centrale spagnolo, di origini olandesi, ceduto lo scorso anno dai bianconeri al Bournemouth in Premier League è passato quest'anno al Real Madrid. Gli altri candidati sono il difensore spagnolo Pau Cubarsi del Barcellona, il centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, l'attaccante francese del Psg Désiré Doué, l'attaccante brasiliano del Chelsea Estevao, lo scorso anno al Palmeiras, e il difensore dell'Arsenal Myles Lewis-Skelly, il centrocampista portoghese del Psg Joao Neves e l'attaccante portoghese del Porto Rodrigo Mora.
GIRELLI E CANTORE IN LIZZA PER IL PREMIO DONNE
Cristiani Girelli e Sofia Cantore, invece, sono state inserite nelle nomination per il Pallone d'Oro femminile. Prima di loro, nel 2024, solo Manuela Giugliano era riuscita a guadagnarsi un posto in lizza chiudendo poi al 27° posto. Le due calciatrici della Juventus e della nazionale entrano nel ristretto club con campionesse del calibro di Aitana Bonmati, spagnola e campionessa in carica, Alexia Putellas, Marta, Lucy Bronze.
