Pallone d'Oro, quanti "italiani" tra i nominati: Donnarumma sfida Yamal e Dembélé, Conte e Maresca per il miglior allenatore. Yildiz punta il Kopa

È il giorno delle nomination per il Pallone d'Oro 2025. Come ogni anno France Football ha reso noti i nomi dei calciatori che si contenderanno il premio più ambito, ma non solo. Tante le sorprese e le conferme nella lista dei 30 giocatori nominati dalla rivista francese che ha comunicato anche i candidati per i premi di allenatore dell'anno, il premio Kopa per il miglior under 21 e il premio Yashin per il miglior portiere. E l'Italia spicca nelle nomination, con Conte e Maresca tra i mister, Donnarumma, Sommer e Yildiz.