Mercato
spagna

Il Barcellona riflette sull'occasione Cancelo: sfida all'Inter, ma i tifosi lo bocciano

Il Barcellona punta al ritorno di Joao Cancelo a gennaio ma i tifosi non sembrano gradire l'idea

05 Gen 2026 - 15:48
11 foto

Il Barcellona è a caccia di un difensore centrale ma il nome più caldo del mercato blaugrana al momento è Joao Cancelo. Hansi Flick ha chiesto rinforzi e, complici i limiti del Fair Play Finanziario, il ritorno del portoghese (ora all'Al Hilal) è l'opzione più percorribile a livello di costi.

Cancelo spinge per tornare e sarebbe disposto a tagliarsi drasticamente l'ingaggio, ma sulla sua strada c'è l'Inter: i nerazzurri sono interessati e potrebbero offrire come pedine di scambio de Vrij o Acerbi, profili graditi ai sauditi. Il Barça potrebbe vedere in Cancelo il jolly ideale per le fasce, non trovando sul mercato il centrale mancino inizialmente richiesto dal tecnico.

Ma i tifosi bocciano l'idea. Su Mundo Deportivo sono tanti i commenti negativi su Cancelo, quello che va per la maggiore dice "È uno scherzo vero? Mi ricordo come difende...".

cancelo
barcellona
tifosi

