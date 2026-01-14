Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
Atalanta

Raspadori, visite mediche e poi firma: "Sono carico, club con un'ambizione grandissima"

Il nuovo attaccante della Dea è a Milano: sull'ex Atletico Madrid c'era anche la Roma, ma Jack ha preferito Bergamo 

14 Gen 2026 - 11:14

Manca poco all'ufficialità di Giacomo Raspadori come nuovo giocatore dell'Atalanta. Rientrato in Italia da Madrid ieri in tarda serata all'aeroporto di Bologna, l'attaccante in arrivo dall'Atletico Madrid nella finestra di mercato di gennaio sta effettuando le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano. 

Nel pomeriggio la firma in sede a Zingonia e poi l'annuncio. Raspadori, classe 2000, è stato acquistato dal club bergamasco a titolo definitivo per 23 milioni bonus compresi. "Sono molto, molto felice di essere tornato in Italia - le prime parole appena sbarcato -. Sono carico e motivatissimo. Il ritorno in Italia è stato un aspetto importante anche nella scelta, ma la cosa più importante è stata avere questa opportunità in club così importante e con un'ambizione grandissima".

Leggi anche

Raspadori torna in Italia ma non alla Roma: tutto fatto con l'Atalanta

giacomo raspadori
atalanta
calciomercato

Ultimi video

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

01:41
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

01:00
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

00:38
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

04:33
GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

I più visti di Atalanta

Raspadori torna in Italia ma non alla Roma: tutto fatto con l'Atalanta

Atalanta, addio in vista per Lookman? L'entourage è vicino all'intesa con il Fenerbahçe

Addio Brescianini e la nuova idea Giovane. Atalanta, Lookman ancora al centro del mercato?

Gli eroi di Dublino al bivio: per Lookman, Ederson e Scamacca potrebbe essere addio già a gennaio

Hojlund non si ferma più: 5 gol in 4 giorni e il mercato si accende

Lookman può dire addio all'Atalanta a gennaio: maxi offerta dal Galatasaray con l'aiuto di Osimhen

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:45
Atalanta, iniziate le visite mediche di Raspadori
09:55
Maximilian Ibrahimovic in prestito all'Ajax: è ufficiale
09:34
L'Inter pensa a Mlacic per giugno
09:26
Lazio, Pedraza ha firmato: arriverà a giugno
23:46
Roma, Gasperini: "Vaz? Rientra nella nostra strategia in prospettiva"