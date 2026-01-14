Raspadori, visite mediche e poi firma: "Sono carico, club con un'ambizione grandissima"

Nel pomeriggio la firma in sede a Zingonia e poi l'annuncio. Raspadori, classe 2000, è stato acquistato dal club bergamasco a titolo definitivo per 23 milioni bonus compresi. "Sono molto, molto felice di essere tornato in Italia - le prime parole appena sbarcato -. Sono carico e motivatissimo. Il ritorno in Italia è stato un aspetto importante anche nella scelta, ma la cosa più importante è stata avere questa opportunità in club così importante e con un'ambizione grandissima".