Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
Calciomercato

Raspadori torna in Italia ma non alla Roma: tutto fatto con l'Atalanta

Decisiva l'accelerata nella notte: la Dea ha chiuso per l'acquisto a titolo definitivo per 25 milioni di euro 

13 Gen 2026 - 20:23

La telenovela Raspadori potrebbe concludersi presto. L'attaccante dell'Atletico Madrid è l'obiettivo di diversi club di Serie A, su tutti la Roma che lo ha inseguito a lungo ma, a quanto pare, senza successo. 

Nella notte c'è stata l'accelerata decisiva e l'ex Napoli firmerà con l'Atalanta. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'operazione si concluderà a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Una conferma in più arriva anche dallo stesso Atletico, che ha escluso Raspadori dalla lista dei convocati per la partita di questa sera di Copa del Rey (ottavi di finale) in casa del Deportivo La Coruna.

Negli ultimi giorni Raspadori ha tenuto tutto l'ambiente giallorosso sulle spine. Massara era riuscito a raggiungere un accordo sia con l'Atletico che con l'entourage del calciatore, che però alla fine ha scelto la Dea. A convincere Jack è stata la formula dell'operazione: il classe 2000 non avrebbe accettato un prestito senza la certezza di rimanere alla Roma. Nella Capitale, l'obbligo sarebbe scattato solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League

Da monitorare, dunque, anche le possibili uscite in casa Atalanta: con l'arrivo a titolo definitivo di Raspadori, la posizione di Lookman torna in bilico. Al momento il calciatore è concentrato al massimo sulla Coppa d'Africa con la sua Nigeria (semifinale contro il Marocco in programma domani), ma su di lui è molto forte l’interesse del Fenerbahçe, che è pronto a mettere sul piatto un'offerta tra i 30 e 40 milioni di euro. La Dea vorrebbe trattenerlo fino a giugno, ma davanti all'offerta giusta è possibile che si convinca a cedere. Per quanto riguarda gli altri nomi in uscita, invece, Daniel Maldini è in orbita Juve e Lazio, a cui piace anche Samardzic.

Leggi anche

Atalanta, addio in vista per Lookman? L'entourage è vicino all'intesa con il Fenerbahçe

atalanta
calciomercato
giacomo raspadori
atletico madrid
roma

Ultimi video

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

01:41
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

01:00
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

00:38
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

04:33
GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

I più visti di Atalanta

Raspadori torna in Italia ma non alla Roma: tutto fatto con l'Atalanta

Atalanta, addio in vista per Lookman? L'entourage è vicino all'intesa con il Fenerbahçe

Addio Brescianini e la nuova idea Giovane. Atalanta, Lookman ancora al centro del mercato?

Gli eroi di Dublino al bivio: per Lookman, Ederson e Scamacca potrebbe essere addio già a gennaio

Hojlund non si ferma più: 5 gol in 4 giorni e il mercato si accende

Lookman può dire addio all'Atalanta a gennaio: maxi offerta dal Galatasaray con l'aiuto di Osimhen

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:45
Atalanta, iniziate le visite mediche di Raspadori
09:55
Maximilian Ibrahimovic in prestito all'Ajax: è ufficiale
09:34
L'Inter pensa a Mlacic per giugno
09:26
Lazio, Pedraza ha firmato: arriverà a giugno
23:46
Roma, Gasperini: "Vaz? Rientra nella nostra strategia in prospettiva"