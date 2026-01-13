Raspadori torna in Italia ma non alla Roma: tutto fatto con l'Atalanta

Decisiva l'accelerata nella notte: la Dea ha chiuso per l'acquisto a titolo definitivo per 25 milioni di euro
La telenovela Raspadori potrebbe concludersi presto. L'attaccante dell'Atletico Madrid è l'obiettivo di diversi club di Serie A, su tutti la Roma che lo ha inseguito a lungo ma, a quanto pare, senza successo.
Nella notte c'è stata l'accelerata decisiva e l'ex Napoli firmerà con l'Atalanta. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'operazione si concluderà a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Una conferma in più arriva anche dallo stesso Atletico, che ha escluso Raspadori dalla lista dei convocati per la partita di questa sera di Copa del Rey (ottavi di finale) in casa del Deportivo La Coruna.
Negli ultimi giorni Raspadori ha tenuto tutto l'ambiente giallorosso sulle spine. Massara era riuscito a raggiungere un accordo sia con l'Atletico che con l'entourage del calciatore, che però alla fine ha scelto la Dea. A convincere Jack è stata la formula dell'operazione: il classe 2000 non avrebbe accettato un prestito senza la certezza di rimanere alla Roma. Nella Capitale, l'obbligo sarebbe scattato solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.
Da monitorare, dunque, anche le possibili uscite in casa Atalanta: con l'arrivo a titolo definitivo di Raspadori, la posizione di Lookman torna in bilico. Al momento il calciatore è concentrato al massimo sulla Coppa d'Africa con la sua Nigeria (semifinale contro il Marocco in programma domani), ma su di lui è molto forte l’interesse del Fenerbahçe, che è pronto a mettere sul piatto un'offerta tra i 30 e 40 milioni di euro. La Dea vorrebbe trattenerlo fino a giugno, ma davanti all'offerta giusta è possibile che si convinca a cedere. Per quanto riguarda gli altri nomi in uscita, invece, Daniel Maldini è in orbita Juve e Lazio, a cui piace anche Samardzic.