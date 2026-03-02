Juve, il futuro di Vlahovic si decide ora: fissato l'incontro per il rinnovo

La Juventus accelera per il rinnovo di Dusan Vlahovic: previsto un incontro a marzo con l'agente per prolungare il contratto in scadenza a giugno.

02 Mar 2026 - 08:13

Manca poco all'appuntamento decisivo che potrebbe cambiare il futuro dell'attacco bianconero: proprio in queste settimane di marzo, la Juventus ha messo in agenda un incontro fondamentale con l'entourage di Dusan Vlahovic per discutere il rinnovo del contratto. L'obiettivo della dirigenza è chiaro, ovvero tentare il tutto per tutto per blindare il centravanti serbo ed evitare di perderlo a parametro zero, visto che l'attuale accordo scadrà il prossimo giugno. Non sarà una trattativa semplice, ma la volontà della Juve di sedersi subito al tavolo delle trattative dimostra quanto il club voglia ancora scommettere sul talento di Dusan per guidare il reparto offensivo anche nelle prossime stagioni. Lo scrive Nicolò Schira.

