L'ANNUNCIO

"Freccia tricolore per l'attacco": Raspadori è ufficialmente dell'Atalanta

L'attaccante arriva a titolo definitivo dall'Atletico Madrid

15 Gen 2026 - 21:19

"Freccia tricolore per l'attacco: Raspadori è al 100% nerazzurro". L'Atalanta ufficializza così sul proprio sito l'acquisto a titolo definitivo dall'Atletico Madrid dell'attaccante classe 2000. Costo dell'operazione: 23 milioni di euro bonus compresi. Il giocatore, che ha effettuato le visite mediche mercoledì presso la clinica La Madonnina di Milano, è "il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva, 2025/26". "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giacomo, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", si legge ancora nella nota dell'Atalanta. Raspadori ha scelto la maglia numero 18, la prima ai tempi del Sassuolo. "Giacomo Raspadori è un giocatore forte che completa un attacco già di giocatori forti. La società l'ha riportato in Italia perché è ambiziosa", il commento del tecnico della Dea, Raffaele Palladino, alla vigilia della trasferta di Pisa. E Palladino potrà contare anche su di lui per la sfida contro la squadra di Gilardino.

