Missione Inter al Mapei Stadium: fari puntati sui due talenti del Sassuolo

02 Mar 2026 - 09:22

Ieri pomeriggio gli occhi dell'Inter erano tutti puntati sul Mapei Stadium, dove la presenza di un osservatore nerazzurro in tribuna per Sassuolo-Atalanta non è affatto passata inosservata e ha confermato quanto il club stia già lavorando sottotraccia per il prossimo mercato. Nel mirino della dirigenza sono finiti due dei profili più interessanti del Sassuolo, ovvero il difensore centrale Tarik Muharemovic e il centrocampista Ismaila Kone, con quest'ultimo che nelle ultime settimane sembra aver scalato rapidamente le gerarchie nelle preferenze dei vertici interisti. L'interesse per Kone, in particolare, nasce da una necessità tattica ben precisa, dato che l'Inter deve tutelarsi in vista dell'estate quando Frattesi potrebbe lasciare Milano e il futuro di Mkhitaryan resta ancora tutto da definire. Lo scrive Il Giornale.

