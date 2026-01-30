Atalanta, il Fenerbahce va all-in su Lookman, chiusura vicina

Un colpo che cambia le prospettive per l'Atalanta, che aveva già acquistato Raspadori ma potrebbe potenzialmente tornare sul mercato in queste ultime ore di sessione invernale, ma anche per il Milan. Sembra allontanarsi dunque l'addio di Cristopher Nkunku, pallino dell'allenatore del Fenerbahce Domenico Tedesco (lo aveva avuto al Lipsia) e considerato piano B dai turchi in caso di mancato accordo per Lookman.