Atalanta, il Fenerbahce va all-in su Lookman, chiusura vicina
Il club turco vicinissimo all'accordo con l'Atalanta, il nigerino può lasciare la Serie A
La telenovela di mercato legata ad Ademola Lookman, iniziata la scorsa estate con la trattativa con l'Inter e proseguita col recente tentativo del Napoli, potrebbe chiudersi prestissimo. Fenerbahce in pressing per completare l'operazione che porterebbe il nigeriano in Turchia, i contatti con l'Atalanta proseguono spediti e sembra vicina la fumata bianca. Il pacchetto complessivo per il trasferimento toccherà i 40 milioni di euro, accontentando così il club bergamasco. Più precisamente: 35 milioni di euro più cinque di bonus per arrivare alla stretta di mano. Ad aspettare Lookman, un contratto molto importante: quattro anni e mezzo a 9 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.
Un colpo che cambia le prospettive per l'Atalanta, che aveva già acquistato Raspadori ma potrebbe potenzialmente tornare sul mercato in queste ultime ore di sessione invernale, ma anche per il Milan. Sembra allontanarsi dunque l'addio di Cristopher Nkunku, pallino dell'allenatore del Fenerbahce Domenico Tedesco (lo aveva avuto al Lipsia) e considerato piano B dai turchi in caso di mancato accordo per Lookman.
L'eventuale cessione di Nkunku, da monitorare visti i sondaggi di Roma e Atletico Madrid anche se il giocatore ha sempre ribadito la volontà di restare a Milano, potrebbe anticipare l'arrivo di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace.