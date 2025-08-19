Atalanta, preso Krstovic: al Lecce 25 milioni di euro più bonus

L'Atalanta ha trovato il sostituto di Mateo Retegui: i bergamaschi hanno chiuso per Nikola Krstović del Lecce. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. In serata definiti tutti i dettagli sulla struttura dell'operazione: l'Atalanta aveva fretta di chiudere per anticipare altre squadre che stavano seguendo da vicino l'attaccante montenegrino classe 2000 (tra cui Roma e Napoli), che firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione bonus compresi.