Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
mercato

Atalanta, preso Krstovic: al Lecce 25 milioni di euro più bonus

Il montenegrino arriva alla corte di Juric: sarà il sostituto di Retegui. Le visite mediche nelle prossime ore

19 Ago 2025 - 21:39

L'Atalanta ha trovato il sostituto di Mateo Retegui: i bergamaschi hanno chiuso per Nikola Krstović del Lecce. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. In serata definiti tutti i dettagli sulla struttura dell'operazione: l'Atalanta aveva fretta di chiudere per anticipare altre squadre che stavano seguendo da vicino l'attaccante montenegrino classe 2000 (tra cui Roma e Napoli), che firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione bonus compresi. 

Krstovic - che in due anni a Lecce ha segnato 20 gol in 75 partite - partirà per Bergamo nelle prossime ore, potrebbe fare le visite mediche già nella giornata di mercoledì. L'arrivo di Krstovic chiude le possibilità di arrivare a Rodrigo Muniz del Fulham per cui gli inglesi chiedevano più di 40 milioni di euro. 

Leggi anche

L'Atalanta multa Lookman, il nigeriano si allenerà da solo sino a fine mercato

atalanta
nikola krstovic

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Atalanta

Zalewski va all'Atalanta, l'Inter incassa 17 milioni e fa plusvalenza record

Lookman di ritorno a Bergamo: l'Inter comunicherà all'attaccante che la trattativa con l'Atalanta è saltata

L'Atalanta multa Lookman, il nigeriano si allenerà da solo sino a fine mercato

Atalanta, ecco Zalewski: è ufficiale. All'Inter 17 milioni di euro

Lookman, CAF e Drogba si muovono e "pressano" l'Atalanta per un "trasferimento trasparente"

A metà luglio, dopo aver saputo dall'entourage che esiste una promessa per liberarlo, l'Inter trova una bozza accordo con Lookman: quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus.

Offerte rifiutate, fuga all'estero e poi trattativa naufragata: le tappe della vicenda Lookman

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:22
Isak attacca il Newcastle: "Quando le promesse vengono infrante, la relazione non può continuare"
21:53
Sassuolo: il Besiktas ci prova per Laurentié
Jorge Sampaoli
21:08
Jorge Sampaoli per salvare il Santos di Neymar
20:32
Atalanta, Krstovic a un passo: al Lecce 25 milioni più bonus
20:21
Roma, Dybala: "Il Boca? No, ho un contratto e resto"